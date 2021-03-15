Резко рухнула на пол: в Волгограде тамада умерла в разгар свадьбы

Известная ведущая праздников Екатерина Морина скончалась во время проведения банкета. По словам присутствовавших на свадьбе гостей, женщина неожиданно для всех просто рухнула на пол. Об этом сообщает региональный портал v1.ru.

Банкет по случаю свадьбы проходил в отеле «Семь королей» в Советском районе Волгограда. «Ничего особенного, свадьба как свадьба», – рассказал один из гостей торжества. Екатерина проводила один из конкурсов, а потом вдруг резко упала.

– Я, смотря на Катю, понимала, что что-то не то с ней, – вспоминает коллега ведущей Екатерина Афанасенко. – И я понимала, что, скорее всего, это либо инсульт, либо сердце.

Муж ее стоял на коленях и делал искусственное дыхание. Я, подумав, что это инсульт, смочила полотенце в ледяной воде и обмотала ей голову. И держала ее голову в своих руках.

Затем приехала Скорая, Морину погрузили на носилки, но Екатерина скончалась до приезда в больницу. Причину смерти пока не озвучили.

По словам коллег Екатерины, она была улыбчивой и милой девушкой. За много лет работы в ивент-индустрии Морина провела не один десяток торжеств. Заказчики писали о ведущей положительные и благодарные отзывы, случившееся никого не оставило равнодушным.

Похороны Екатерины пройдут в Калаче где проживают ее родные. СКР по Волгоградской области проводит проверку по факту смерти женщины.

Дмитрий Каверин.