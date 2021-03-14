Зюганов предложил искать "подозрительно богатых", а не "подозрительно бедных"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на предложение Минтруда ограничить социальную помощь гражданам, которые скрывают свои реальные доходы, идеей ввести новый налог.

В пятницу стало известно об инициативе Минтруда не предоставлять социальные выплаты людям, которые формально имеют на них право, но по факту пользуются дорогими авто и недвижимостью. В ведомстве считают, это поможет отсечь людей с «черными» и «серыми» доходами — СМИ окрестили их «подозрительно бедными».

По мнению Зюганова, сперва в России стоит заняться поиском «подозрительно богатых»: «Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия"».

Лидер коммунистов также добавляет, что этот пункт есть в программе КПРФ.

За ратификацию 20 статьи антикоррупционной Конвенции ООН ещё в 2014 году активно выступал Алексей Навальный. Тогда же Минюст объяснял, что этого не требуется делать, так как все содержащиеся в ней меры уже имплементированы в российское законодательство.