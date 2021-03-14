В Чечне новый жанр телесюжетов: задержанных женщин отчитывают за колдовство

Телеканал ЧГТРК «Грозный» рассказал о профилактической беседе богослова с женщинами, которых телевизионщики уличили в предоставлен оккультных услуг.

В своем сюжете канал продемонстрировал, как главный специалист Центра Исламской медицины Адам Эльжуркаев беседует с «колдуньями». На видео, опубликованном в Instagram, пожилые женщины стоят рядом с богословом. Сообщается, что одна из задержанных — учительница обществознания и истории, которая просто подрабатывала таким образом.

Журналисты продемонстрировали также записи скрытой камерой. На кадрах видно, как они занимаются «колдовством». Канал утверждает, что они применяли для этого «свинец, волосы, ногти и кровь» для «приворотов и отворотов». На одной из записей мошенница обговаривает с клиенткой оплату.

Ранее «Кавказский узел» писал, что власти Чечни начали усиленно преследовать людей, которые оказывают колдовские услуги. Одну женщину публично отчитывали за то, что она обращалась к гадалке ради повышения по службе.