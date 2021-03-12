В России нашли 6 тысяч камер, доступ к которым может получить любой желающий

Специалисты компании Avast сообщили, что им удалось обнаружить в России 6,3 тысячи камер видеонаблюдения, которые не обладают минимальным требованиям безопасности. Взломать их может любой, даже не обладая особыми навыками, потому что для доступа либо вовсе не нужен пароль, либо используются стандартный пароль и логин.

Таким камеры не обязательно принадлежат государству: часто они размещены на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах «умных» домов, передает «КоммерсантЪ». Обнаружить это удалось, воспользовавшись поисковой системой по интернету вещей Shodan.io. По данным платформы, Россия занимает пятое место по числу незащищенных камер после Вьетнама, Тайвани, Южной Кореи и США. При этом всего в стране установлено порядка 13,5 миллиона камер, из которых на долю государства приходится лишь около трети.

Уязвимость позволяет организовать различные мошеннические или криминальные схемы, выведывая персональные данные, и даже создать систему слежки, если добавить к камерам систему распознавания лиц. Кроме того, устройства можно задействовать, чтобы использовать их вычислительные мощности.

Газета обращает внимание, что на утечки данных от городских камер уже не раз жаловались в профессиональном сообществе. Такие данные свободно продаются в даркнете.