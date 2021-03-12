Ученые NASA назвали точную дату апокалипсиса на Земле

Специалисты NASA и Университета ТОХО в Японии рассчитали срок гибели планеты Земля и объяснили причины катастрофы.

Ученые заявили, что если раньше не случится какой-либо катаклизм, то Земля по естественным причинам может закончить свое существование.

С помощью программы, которая была запущена более 400 тысяч раз, они определили, что в 1 000 002 021 году на нашей планете под воздействием солнца полностью испарится озоновый слой и закончится кислород, то есть произойдет дезоксигенация. Результаты проведенных вычислений были опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Однако ученые NASA верят, что человечество за миллионы лет развития сможет найти пути выхода из неминуемой катастрофы и спасти Землю, а может, и вовсе найти другую планету, пригодную для жизни.

Эксперты британского маркетингового агентства Blueclaw называют основными причинами возможного апокалипсиса на земле болезни и эпидемии, угрозу ядерной войны, природные катастрофы, в том числе глобальное потепление и столкновение с астероидами.

Дмитрий Каверин.