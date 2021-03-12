Названы самые "жирующие" в кризис регионы России

Проанализировав данные Федерального казначейства, эксперты не нашли объяснения колоссальной разницы в масштабах бюджетной помощи регионам в условиях кризиса, вызванного эпидемией: одним едва компенсировали упавшие доходы, другим полностью покрыли издержки от кризиса.

Дефицит консолидированных бюджетов регионов в 2020 году составил 676,6 млрд рублей, что стало рекордным с 2006 года, сообщает Forbes.

Дефицитными оказались 57 из 85 российских субъектов, многие из них утратили до четверти дохода из-за обвала цен на энергоносители, но были вынуждены увеличить расходы на 20-30% из-за возросших затрат на здравоохранение и поддержку населения.

Больше всего пострадали регионы, работающие на экспорт, немалую долю дохода которых обеспечивает налог на прибыль бизнеса. Это прежде всего угольщики: на Кузбассе дефицит бюджета составил 30% от собственных доходов региона. Нефтяные регионы – такие, как Тюменская, Кемеровская области, также попали в число наиболее пострадавших.

«Помогали всем, но кому-то больше, кому-то меньше. Кемеровской области только-только покрыли ее выпадающие доходы, Башкирии покрыли лучше. Деньги в виде дополнительных трансфертов субъектам выделены очень разные», — отметила профессор МГУ Наталья Зубаревич. Она не смогла объяснить большую разницу в объемах поддержки регионов.

Например, Свердловская область потеряла 3,9 млрд рублей дохода, расходы ее увеличились на 51 млрд рублей — и ей было выделено дополнительно 39 млрд рублей. Доходы Кемеровской области рухнули на 24 млрд рублей, расходы подскочили на 46 млрд, власти дали региону 31 млрд.

Абсолютными лидерами по увеличению финансовой поддержки стали Московская область с 51,4 млрд рублей, республика Дагестан с 43,5 млрд рублей и республика Крым с 33,3 млрд рублей.

При этом дополнительные вливания в Крым в 28 раз превысили сумму потерянных им доходов, в Севастополь — в 76 раз.

Регионами с самой большой долей господдержки стали Ингушетия, где собственные доходы покрывают лишь 14,6% от общей суммы расходов, Чечня с 15,8%, Тыва с 16,2%.

Дмитрий Каверин.