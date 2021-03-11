Только для женщин: Потяева раскрыла предполагаемый формат 4-дневной рабочей недели

Еще более года тому назад в России на разных уровнях обсуждался вопрос о возможном проведении эксперимента с введением в стране 4-дневной рабочей недели. Более того, эту тему регулярно пытается актуализировать бывший премьер Дмитрий Медведев. Эксперты даже вменяли Дмитрию Анатольевичу попытки вернуться в политическую повестку через подобные заявления, прибавив к ним его же идею о введении в стране безусловного базового дохода.

Как бы там ни было, но в последние дни вероятность введения в стране 4-дневной рабочей недели обретает вполне реальные очертания. Как оказалось, законодатели всерьез обсуждают такую возможность, правда пока только для женщин. Более того, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева выступила в поддержку этой инициативы.

К слову, в этот раз все также началось с Медведева. Бывший президент России и экс-глава правительства страны, который на данный момент занимает пост заместителя председателя Совбеза РФ, не так давно заявил, что пандемия коронавируса снова сделала актуальной идею о введении в стране 4-дневной рабочей недели. Правда, добавил Медведев, переходить на этот формат трудового графика необходимо так, чтобы не причинить ущерба экономике.

На эту идею откликнулись и в Федерации независимых профсоюзов, заявив, что ФНПР готова обсудить подобный вариант, однако контакты Федерации с профильным министерством на данный момент сосредоточены на других проблемах. А вот по словам все той же Потяевой, идею уже обсуждают в стенах нижней палаты парламента.

«В Государственной думе на данный момент обсуждается вопрос 4-дневной рабочей недели. Я как уполномоченный по правам человека в столице поддержу введение такого режима для женщин», – отметила омбудсмен. По ее словам, у россиянок и без того довольно высокая нагрузка, поскольку они вынуждены совмещать работу с рядом других забот. Кроме того, по словам Потяевой, поскольку эта тема касается не только Москвы, но и всей страны, она планирует тщательно следить за тем, как пойдет дискуссия вокруг нее.

«Раз эта идея выдвинута, она наверняка будет обсуждаться. И мы в том числе, возможно, проведем мониторинг, как только заработает у нас личный прием граждан, проведем опрос тех, кто по этой теме будет обращаться к нам в аппарат», – добавила она.