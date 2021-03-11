Петербург обогнал Москву в рейтинге качества школьного образования на 0,1 балла

Санкт-Петербург и Москва заняли первые два места в рейтинге Рособрнадзора, на третью строчку попала Ленобласть.

Как сообщается на сайте рейтинга, по всем 12 критериям, среди которых результаты школьников, практико-ориентированность образования и управление системой обучения, Петербург набрал 92,1 балла, а столица – 92.

В тройку лидеров также вошла Ленинградская область, четвертую строчку заняла Калининградская, пятую – Ярославская. Далее идут Тамбовская область, Удмуртия, Свердловская область, Пермский край и Мурманская область. В конце рейтинга оказались Ингушетия, Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, чем будут заниматься советники директоров по воспитанию, которые вскоре должны появиться в школах. По его словам, новые сотрудники будут развивать в детях патриотические чувства через кружки и дополнительные занятия, «отвлекая их от улицы и интернета».