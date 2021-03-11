Основатель одноименной шоколадной фабрики Андрей Коркунов признан банкротом

Арбитражный суд столицы признал банкротом основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и начал процедуру реализации его имущества.

На информацию в картотеке арбитражных дел обратило внимание «РИА Новости».

«Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», – указывается в карточке дела.

Агентство отмечает, что первую процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Коркунова осенью по заявлению АСВ, поданному от лица казанского «Анкор банка», основным акционером которого предприниматель является. В требования вошла, в частности, задолженность Коркунова перед финансовой организацией по двум кредитам суммой в 1,9 миллиона рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в 2021 году 11% предприятий малого и среднего бизнеса объявят себя банкротами.