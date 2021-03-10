Госслужащих могут освободить от ответственности за взятки в условиях ЧС

Чиновников могут освободить от наказания за совершенные в не зависящих от них обстоятельствах коррупционные преступления.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Согласно инициативе, депутатов, чиновников, сотрудников госкомпаний и госорганов, а также судей будут освобождать от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, если противоправные действия будут признаны следствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемых.

Речь идет, в частности, о стихийных бедствиях, пожарах, эпидемиях, а также забастовках, терактах и военных действиях.

Помимо этого, условием для освобождения от ответственности могут стать запреты или ограничительные меры, вводимые властями.

Предполагается, что определять, являются ли обстоятельства преступления не зависящими от нарушителя, будет специальная комиссия.