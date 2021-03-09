"Там нет идеологии": Школьные политруки будут отваживать детей от улицы и интернета

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, чем конкретно займутся советники директоров школ по воспитанию, которые вскоре появятся в школах. По словам чиновника, они будут развивать в детях патриотические чувства через кружки и допзанятия, «отвлекая их от улицы и интернета». Он уверяет, что это связано с патриотизмом и тут же говорит, будто никакой идеологической подоплеки в этом нет.

«Задача советников — заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуговую деятельность детей (...) Мы надеемся, что после обучения они станут хорошими помощниками организации работы со школьниками, отвлекая их от улицы, интернета», — приводит слова министра «Интерфакс».

Программу намерены предварительно опробовать в 10 регионах. Итоги эксперимента подведут с помощью соцопросов. Министерство уверяет, что мера направлена на развитие патриотизма в рамках федеральной программы «Патриотическое воспитание».

Сам Кравцов уверяет, что её политизация не предусмотрена: «Там нет идеологии, больше работа с детьми».

Впрочем, ранее высокопоставленные источники СМИ сообщали, что задачей новых советников в школах станут разговоры с детьми о митингах, а также знание мемов и игровых приставок. Эксперты сомневаются, что из этой затеи что-то выйдет, потому что школьники не станут обсуждать мемы с «посторонней тетей». Некоторые из них полагают, что инициатива «ничего кроме смеха» не вызовет.