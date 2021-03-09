Ряд категорий и досрочный выход: Мишустин подписал постановление о "пенсионных послаблениях"

Еще с минувшего года эксперты в большинстве своем заявляли, что на фоне предстоящей парламентской кампании и осенних выборов в Госдуму в 2021 году россиянам следует ожидать от властей, рейтинги которых заметно просели на фоне целого комплекса «непопулярных» решений, целого ряда послаблений.

Причем, если отбросить в сторону ожидания отдельных политологов по поводу активно раздачи властями денег, ключевые их тезисы в этих прогнозах сводились к возможному смягчению пенсионного законодательства, ужесточенного в 2018 году по итогам проведения нашумевшей пенсионной реформы. К примеру, весьма вероятным называли решение властей вернуть индексацию для работающих пенсионеров России, причем эти прогнозы в определенной степени подтвердились, поскольку о соответствующей инициативе уже заговорили в «Единой России» – партии, которая несколько лет подряд игнорировала аналогичные предложения «справедливороссов».

Впрочем, пока те самые «пенсионные послабления», о которых говорили эксперты, выглядят довольно слабыми и неубедительными. Но они все-таки есть, а значит, тем более что в будущем эта динамика может только усилиться. К примеру, не так давно стало известно о том, что российское правительство решило расширить возможности для досрочного выхода на пенсию.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, премьер Михаил Мишустин уже поставил подпись под соответствующим постановлением, согласно которому ряд категорий работников получат право досрочно выходить на пенсию.

«Врачи, летчики, пожарные, учителя, спасателя и другие категории работников получат возможность досрочного выхода на заслуженный отдых по упрощенной процедуре. Отныне в трудовой стаж, который дает право на досрочную пенсию, будут учтены периоды дополнительного профильного образования, а также обучения, в том числе курсы по повышению квалификации», – отмечается в сообщении.

В Кабмине при этом подчеркивают, что ключевым критерием является сохранением за работниками их должностей и заработных плат во время обучения, равно как и соответствующих отчислений их работодателями.