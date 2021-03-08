В Москве против сотрудника ГИБДД завели дело после убийства 6-летнего сына

В ночь с 7 на 8 марта в Москве в доме на Пролетарском проезде мужчина 1981 года начал кричать и просить о помощи. На руках у него был мертвый шестилетний сын, сообщает телеграм-канал Life Shot. Сам мужчина был пьян.

РЕН ТВ уточняет, что мужчиной оказался сотрудник ГИБДД Илья Хижняк. Сейчас он уволен с должности по отрицательным основаниям.

Хижняк утверждал, что в квартиру ворвался неизвестный и убил ребенка. Эту версию он придумал уже в отделе полиции, а до этого утверждал, что мальчик сам упал с кровати. Рядом со спальным местом ребенка был лужа крови.

Соседи рассказали, что слышали как в квартире Хижняка раздавались звуки ударов об пол. Также они пояснили, что неделю назад у мужчины произошел конфликт с супругой и он выгнал ее из дома. Ребенок в день смерти пришел к отцу в гости.

В квартире оперативники обнаружили детский рисунок, сделанный для материк к 8 Марта.

Заведено уголовное дело об убийстве. Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, не зафиксировали никого подозрительного в срок, когда было совершено убийство.

Известно, что Хижняк отправлял супруге видео, где играет с ребенком в день убийства, но выяснилось, что это старые кадры. Ребенок в момент убийства был в другой одежде.

Напоминим, что в России с 2019 года до сих пор не прошел ни одного чтения законопроект о профилактике домашнего насилия.