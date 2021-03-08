Свобода информации: блокировать и запрещать блокировать. Новости к утру 8 марта

На официальном аккаунте Instagram администрации Ленинградской области появилось поздравление девушек с 8 Марта. Начальник отдела по работе с гражданами военкомата Юрий Хромов предложил девушкам оставлять в комментариях под поздравлением аккаунты бывших. «А мы встретим их на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет», — заключает служащий.

Напомним, что военный билет выдается не только служившим в армии, но и тем, кто зачислен в запас по состоянию здоровья или иным обстоятельствам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналу The Wall Street Journal заявления сотрудника Госдепа США, который заподозрил российские спецслужбы в дезинформации по вопросу иностранных вакцин.

«Если бы мы рассматривали каждую публикацию с критикой "Спутника V" как результат работы американских спецслужб, то сошли бы с ума: ведь такие публикации во всех англо-саксонских СМИ мы наблюдаем каждый день, каждый час», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Роскомнадзор заблокировал студенческое СМИ The Vyshka за публикацию текста о девушке, которая работала закладчицей. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на бывшего редактора Олега Яна.

Инициатором блокировки стало МВД. В тексте студентка медвуза рассказывает, что занималась незаконной работой из-за того, что ей срочно нужно было отдать 70 тысяч рублей, которые она отдала в качестве взятки полицейским.

Вместе с тем Роскомнадзор упрекает в цензуре Facebook. 18 февраля соцсеть удалила публикации СК и ФСБ о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, назвав эту информацию ложной.

«Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей», — говорится в заявлении РКН.