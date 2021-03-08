"Не цветы, а освобождение Цветковой": полиция в Москве сняла баннер в поддержку феминистки

В столичном Замоскворечье на мосту над Садовнической улицей появился баннер с лозунгом «Нам нужны не цветы, а освобождение Цветковой». Об этом сообщает телеграм-канал Sota.

Призыв провисел на поручнях около получаса. Прибывшие на место сотрудники полиции скомкали баннер и увезли его.

Напомним, активистке Юлии Цветковой ранее утвердили обвинение о распространении порнографии за схематические рисунки голых женщин в феминистском бодипозитивном паблике «Монологи вагины».

Также в Москве сотрудники полиции переписали данные документов у активисток, которые расклеивали по городу стикеры о значении праздника 8 Марта. Силовики пояснили, что на них пожаловался некий гражданин, который заметил проведение акции.