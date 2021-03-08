Художницу Катрин Ненашеву задержали из-за анонса акции в "Пятерочке"

Художница-активистка Катрин Ненашева сообщила в Facebook, что задержана. Она выложила видео, где сотрудник полиции сообщает ей о необходимости проехать в отдел для дачи объяснений в связи с «планированием несогласованной акции радикального направления».

Телеграм-канал Sota пишет, что у девушки могли отобрать мобильный телефон. Утверждается, что задержали активистку из-за анонса акции «Красная цена».

7 марта Ненашева рассказала, что в прошлом году она с соратницами решили обозначить 7 марта как День памяти женщин, погибших от домашнего насилия в России.

За основу для акции они взяли историю Натальи Чернышевой, которую 27 января 2020 зарезал пьяный супруг. Ее историю они распечатывали на маленьких открытках и вешала на бутылки с акционным алкоголем в магазинах «Пятёрочка».

«Известно, что девушка не раз обращалась в полицию и в момент смерти была на 8 месяце беременности. Убийцу нашли по чеку на бутылку водки из магазина “Пятёрочка”», — объясняли активистки формат акции.