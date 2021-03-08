Губернатор Подмосковья заявил, что 8 Марта не связано с равноправием

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с Международным женским днем в обращении на официальном сайте регионального правительства.

Политик не только использовал для этого все патриархальные штампы (как и президент Путин в телеграмме на сайте Кремля), но и не упустил случая оспорить тот факт, что праздник связан с защитой прав женщин.

«8 Марта — добрый и весенний праздник. Он связан с прекрасным: женщиной и любовью. И у нас — это не день борьбы за равенство, а день особой чуткости и внимания. Уникальной роли женщины в жизни мужчины», — пишет губернатор.

Свое послание он закрепил перечислением номинаций, в которых женщины перечисляются как предикативы семьи: «Мама или любимая, сестра или дочь — в жизни каждого мужчины женщина играет особую и значимую роль. Мы благодарны вам!»

Справедливости ради стоит отметить, что завершил свое поздравление Воробьев благодарностью тем женщинам, кто «спасает жизни, дает образование, помогает людям, добивается успехов на государственной службе и в бизнесе».

Напомним, что одним из лозунгов второй волны феминизма стала фраза «Женщина без мужчины – это как рыба без велосипеда».

Владимир Путин в своем поздравлении в этом году сделал акцент на роли женщин-медиков, работающих в «красных зонах» ковидных центров.