Активист из Кемерова получит 5 тысяч из-за преследования за число "55"

Политический активист Дмитрий Миропольцев из города Калтана Кемеровской области получит 5 тысяч рублей от полиции, которая пыталась привлечь его по делу о публикации свастики. Об этом Дмитрий сам сообщил изданию «МБХ медиа».

Причиной административного разбирательства в 2019 году стал скриншот, опубликованный в соцсети «ВКонтакте». В нем десятки людей выстроились в число «55». Это была акция «Российских студенческих отрядов», посвященная 55-летию полета Юрия Гагарина в космос.

«Перерыли весь ВК мой до 2016 года и докопались до цифры 55. Спасибо, что в фото кроссовок Гитлера не увидели», — говорит активист.

Калтанский суд прекратил дело за отсутствием состава преступления.

Активист требовал 20 тысяч рублей за незаконное преследование, но суд удовлетворил только четверть запрашиваемой суммы компенсации.