В России в 2022 году появится дорожная карта по профилактике сиротства

На сайте Кремля опубликовано поручение президента о создании дорожной карты по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы.

Она будет содержать в себе план мероприятий, целью которых обозначена поддержка и укрепление семьи, а также сохранение семейных ценностей, пишет «РИА Новости».

Сам план должен быть разработан до 1 сентября 2021 года, а ответственным за его подготовку назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.