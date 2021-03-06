В полку миллиардеров прибыло, а помощь сделают адресной за 168 млн. Новости к утру 6 марта

«Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы», — заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, комментируя требование Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции Светланы Тихановской.

Против экс-кандидата в президенты Тихановской в Беларуси заведено уголовное дело о преступлении против общественной безопасности и государства, пишет Znak.com.

В России появились еще два долларовых миллиардера — Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, основатели сети магазинов с фиксированной ценой Fix Price. Forbes оценил состояние каждого из них в 3,4 миллиарда долларов.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию со вспышкой заболевания иерсиниоза среди красноярских школьников. С этим диагнозом был госпитализирован 51 ребенок от 7 до 14 лет в период с 18 февраля по 1 марта.

Предполагается, что дети пострадали из-за нарушения технологии приготовления салатов. Всего было изъято 1,3 тонны продуктов и возбуждено два уголовных дела по СанПиН-статье и нарушении оказания услуг, передает ТАСС.

Кабинет министров выделил 168 миллионов рублей для того, чтобы повысить адресность социальной помощи для граждан России. В этом пилотном проекте Минтруд проведет комплексную оценку доходов домохозяйств и семей.

«Необходимо иметь инструменты оценить материальное положение семьи быстро, без сбора справок с заявителя. Мы привлекли ФНС, Росстат и ПФР для сопоставления административных данных — это позволит понять, насколько полные и точные сведения мы можем получать сейчас автоматически», — заявляет министр труда Антон Котяков.