В автозаках дальнего следования появятся туалеты

Министерство юстиции РФ в докладе, опубликованном на сайте Совета Европы, пообещало, что ФСИН страны обустроит туалетами автозаки, которые будут следовать по маршрутам более 200 километров.

Так в ведомстве намерены выполнить решение ЕСПЧ от 2019 года, в котором суд признал бесчеловечными и унизительными условия транспортировки российских заключенных, пишет «Радио Свобода» (СМИ признано иностранным агентом).

Также во всех автозаках обещается расширить пространство. В случае долгой поездки подследственные должны быть обеспечены питанием и даже постельными принадлежностями.

При этом в докладе не сообщается, когда все обещания будут исполнены, но утверждается, что в четырех регионах страны новые автозаки уже появились.