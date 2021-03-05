В метро можно и без прививки: 8 марта пенсионерам-москвичам разблокируют соцкарты

С 8 марта 2021 года в Москве режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями станет рекомендательным, а не обязательным. Всем льготникам этой категории будут разблокированы социальные карты, вне зависимости от наличия прививки от COVID-19.

«Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в 5 раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза», — объясняется решение о разблокировке на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

При этом мэрия убедительно просит наиболее уязвимых перед болезнью граждан не пользоваться общественным транспортом без лишней надобности.

Ранее общественники критиковали Собянина за дискриминацию непривитых граждан из категории льготников. Они могли пользоваться соцкартой только в случае, если получили двухфазную вакцину и дождались двухнедельного перерыва после последнего укола.