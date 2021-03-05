Суд в Москве признал законным арест журналистов, освещавших пикет на Петровке

В Москве Тверской районный суд отклонил иск журналистов «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева. Они были задержаны во время работы на пикете у главка МВД в столице 28 мая.

В тот день с пикетом в поддержку администратора «Омбудсмена полиции» вышел журналист «Новой газеты» Илья Азар. В итоге он был арестован на 15 суток, а журналистов «Эха» доставили в отдел полиции, откуда их отпустили после беседы.

«Полицейские, которые доставляли журналистов в отдел, заявили, что они не предъявляли пресс-карты. Однако на видеозаписи с акции четко видно, как Плющев и Фельгенгауэр показали полицейским журналистские удостоверения», — пишет телеграм-канал «Апология протеста».

Сами журналисты заявляют, что силовики потребовали от них какой-то «редакционный план».

Всего в тот день были задержаны и доставлены в отдел полиции 11 человек.