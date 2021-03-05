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Новокузнецкого журналиста оштрафовали на 500 рублей за сотрудничество с польским ТВ

Общество
21:17, 05 марта 2021

Новокузнецкого журналиста оштрафовали на 500 рублей за сотрудничество с польским ТВ
Роман Янченко // Скриншот с видео на YouTube
Роман Янченко // Скриншот с видео на YouTube

В Кемеровской области, в городе Новокузнецке суд оштрафовал местного журналиста Романа Янченко на 500 рублей по статье КоАП об осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения.

Об этом сообщает Центр защиты прав СМИ*.

Журналист-фрилансер еще в июне 2020 года был предупрежден, что он якобы должен получить аккредитацию МИД РФ как иностранный журналист, если он снимает видеоматериалы для польского телеканала «БелсатTV».

При этом сам Янченко является российским журналистом и в праве работать с любыми редакциями, актуализируя свои профессиональные навыки. Интересы корреспондента в суде защищают медиа юристы Екатерина Шмыгина и Галина Арапова.

«Термин “аккредитация” используется для обозначения процедуры установления льготного режима реализации профессиональных прав журналистов при сборе информации и взаимодействии прессы и аккредитующего органа, — объясняет Екатерина Шмыгина. — Аккредитация может давать некоторые привилегии, но она ни в коем случае не является предварительным условием, разрешением для осуществления журналистской работы или поиска, получения и распространения информации».

Это первый в России случай, когда упомянутую статью КоАП использовали против гражданина РФ.

* Центр защиты прав СМИ признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента

Рубрика: Общество

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