"Альянс врачей" внесли в список "иноагентов" из-за пожертвований из 8 стран

Пресс-секретарь профсоюза «Альянс врачей»* Александра Захарова заявила, что в организации не знают ничего о пожертвованиях, поступивших из восьми зарубежных стран.

Именно эти поступления стали причиной, из-за которой организация была признана иностранным агентом, пишут «Открытые медиа».

Среди стран-доноров Минюст перечисляет Украину, Беларусь, Британию, Норвегию, Чехию, Германию, Сингапур, Финляндию.

В ведомстве уличили НКО в формировании общественно-политических взглядов, вовлечении граждан в политическую деятельность (в том числе несовершеннолетних), распространении мнений о принимаемых госорганами решений и участии в публичных мероприятиях.

«Мы существуем на членские взносы российских медиков и на пожертвования российских граждан, неравнодушных к проблемам медицины в России», — заявила Захарова.

* «Альянс врачей» внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента