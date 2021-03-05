12% женщин и 29% мужчин ценят в женщинах красоту и сексуальность

ВЦИОМ к 8 Марта провел телефонный опрос среди 1 600 россиян старше 18 лет о том, что они понимают под женственностью и какие качества более всего ценят в женщинах.

Доброта и умение сочувствовать стали лидером общего рейтинга. Это качество признали наиболее ценным для женщины 27% респондентов. В мужской выборке результат составил 23%, а в женской — 31%.

Среди мужчин же основной ценностью женщин стала красота и сексуальность. Это качество отметили 29% респондентов мужского пола. Среди женщин этот пункт отметили 12%.

18% женщин и 21% мужчин ценят в женщинах интеллект и образованность. На 1% меньше результат у доверия, честности и искренности. Женскую верность ценят 24% мужчин и 12% женщин.

20% женщин отметили пункт «Хорошая мать» в опроснике, но среди мужчин за него проголосовали только 7%. То же самое с женским трудолюбием: его ценят 13% женщин и только 2% мужчин.

Силу и мужество как важные для женщины качества отметили 4% респонденток и 0% респондентов.

Также выяснилось, что женщины более интериоризованы гендерными стереотипами о себе, чем в представлении мужчин. 26% мужчин и 30% женщин уверены, что закупать продукты и готовить еду должна женщина. Но важно отметить, что 65% из общей выборки голосуют за ответ «В равной степени».

42% женщин уверены, что они должны наводить порядок в доме, хотя с ними согласны лишь 29% мужчин. В общей выборке за ответ «В равной степени» голосуют 61% опрошенных. 78% респондентов уверены, что мелким ремонтом в доме должен заниматься мужчина. Среди мужчин за это проголосовали 88% респондентов.

В качестве хорошего подарка к 8 Марта 33% женщин хотели бы получить цветы, 31% — туристическую путевку, 26% — деньги или подарочный сертификат, 24% — билет на концерт или ужин в ресторане.