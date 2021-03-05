113 166 человек умерли за 2020 год. В 2019 году этот показатель достиг 45 255 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

При этом смертность в январе 2021 года снизилась на 9,5% по сравнению с декабрем минувшего года. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что в 66,6% случаев январские смерти пришлись на пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Рождаемость снизилась. Если в 2020 году в январе сообщалось о 118 820 новорожденных, то в январе 2021 года — о 106 603.

Ранее Sobesednik.ru публиковал рейтинг городов с более 100 тысячами населения и более 500 тысячами человек населения, где вероятнее всего можно умереть насильственной смертью.