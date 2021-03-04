Удаленку для всех сотрудников сохраняют 5% компаний в РФ

Более половины компаний в России продолжают полностью или частично работать в удаленном режиме.

Как пишет RT со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберКорус», в 55% компаниях на дистанционке находятся до 10% сотрудников.

Между тем 20% работодателей сообщили, что перевели на удаленку до 30% персонала, в 14% компаний из дома работают до 50% сотрудников. Приблизительно 6% респондентов сообщили о 70% «удаленщиках», а в 5% компаний весь штат работает полностью в дистанционном формате.

Исследователи выяснили, что возвращаться к обычному режиму собираются 34% компаний, при этом 27% работодателей вернут в офис лишь часть людей.