В Магадане приговорили к 13 годам педагога, домогавшегося школьниц

Магаданский областной суд признал 56-летнего преподавателя физкультуры Андрея Свердлова виновным по двум уголовным статьям: совершение действий сексуального характера в отношении учениц 1-2 класса и о ненадлежащем исполнении педагогических обязанностей, соединенном с жестоким обращением. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР региона.

Мужчину с более чем 20-летним педагогическим стажем приговорили к 13 годам колонии строгого режима, а также запретили в течение 10 лет работать в учебных школьных и дошкольных учреждениях.

ГТРК «Магадан» сообщал, что изначально в деле было шесть потерпевших, но остались только двое. Родители настаивают, что такое количество девочек не могли наврать, чтобы оговорить педагога, но тот настаивал, что родители что-то «додумали», а одна из восьмилетних потерпевших якобы обиделась на учителя из-за строгого отношения.

Свердлов настаивал, что его действия были связаны с правилами безопасности при проведении уроков физкультуры, но в показаниях школьниц сообщается, что мужчина запускал руки под одежду.