Тиктокер, прыгнувший на машину ФСБ, попросил телевизор в камеру

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что посетила в СИЗО «Матросская тишина» тиктокера Константина Лакеев. Об этом она сообщила на личной странице в Facebook.

Лакеев, более известный как Костя Киевский, прыгнул на автомобиль, принадлежащий Федеральной службе безопасности, на митинге в Москве 23 января.

«Лакеев рассказал, что сейчас находится в спецблоке, а до этого примерно неделю провёл в тесной восьмиместной камере площадью 3,5 на 3,5 кв. м. Однако в этой камере был телевизор. Он говорит, что до ареста телевизор не смотрел вообще никогда, а в изоляторе привык и даже понравилось, потому что это хоть как-то убивает время», — пишет Марина Литвинович.

Известно, что блогер и его сосед не получают заказы из тюремного интернет-магазина. В ОНК обещали проверить, с чем это связано.

Отмечается, что в том же СИЗО сидит Саид-Мухаммад Джумаев, который дрался с омоновцем на том же митинге. У него в камере нет холодильника и телевизора.