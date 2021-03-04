США выдали России подозреваемого в поджоге дома губернатора Волгоградской области

Спецслужбы США депортировали в Россию Станислава Лисицкого, который еще в 2016 году был объявлен в международный розыск по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Отмечается, что фигурантом уголовного дела россиянин успел стать и в США. В 2019 году он был приговорен к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество с участием более тридцати человек из Турции и стран бывшего СССР.

Об этом 4 марта сообщило агентство ТАСС, но еще в декабре про это писала Иммиграционная и таможенная служба США.

«Лисицкий, просрочивший срок своей неиммиграционной временной гостевой визы в 2017 году, разыскивается российскими властями по множеству обвинений, включая покушение на убийство. В 2019 году он был осужден в Южном округе Нью-Йорка за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в рамках схемы, в результате которой были обманы люди на сумму более 4,5 миллионов долларов посредством продажи автомобилей через Интернет», — сообщается на сайте ведомства.

Процедура высылки Лисицкого началась еще с февраля 2020 года.