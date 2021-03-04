Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу "Спутника V"

Евросоюз начал последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Процедуру запустил комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), пишет «РИА Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Агентство собирается проверить российскую вакцину на соответствие «установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству».

Отмечается, что начать проведение экспертизы ЕМА решило исходя из результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых.

Ранее «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины со стороны EMA, одобрили Венгрия и Словакия.