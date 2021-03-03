Что такое "Все включено" по-русски: сосиски, пюре и туалетная бумага в номере

Россияне с юмором отреагировали на желание Ростуризма создать в России единый стандарт для оказания гостиничных услуг по системе «Всё включено».

Всего сутки прошли с громкого заявления Валентины Матвиенко, касающегося туризма, как уже Ростуризм выдал перл, над которым теперь потешаются в соцсетях. Напомним, Председатель Совета Федерации высказалась о том, что россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в этом году в России, и тут же получила хейт в Интернете. А Ростуризм решил изучить возможность создания в нашей стране единого стандарта системы «Все включено», соответствующее поручение об этом ему дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чем Ростуризм не устроил общепринятый в мире стандарт «All inclusive», не сообщается. Но там пояснили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: в одном случае предусмотрены 5 приемов пищи в день, в другом поесть можно 24 часа в сутки; в третьем включены алкогольные напитки, в четвертом – нет… Также в ведомстве отметили, что планируют ранжировать гостиницы по стандартам «Всё включено» и «Ультра Всё включено».

Естественно, в соцсетях тут же началось бурное обсуждение данной темы. В основном россияне воспринимают все с юмором. Sobesednik.ru выбрал несколько наиболее ярких высказываний.

«Не смешите! Цены в российских гостиницах и так намного выше, чем за границей, а если еще и «Все включено» сделаете, то тогда вообще не подступишься», – считает реалист.

«А что такое система «Ультра Всё включено» в России? Это больше на одну бесплатную бутылку «Жигулевского» в день?» – прокомментировал российский любитель пива.

«Систему «Всё включено» поменяют на систему «Всё выключено»? Боюсь представить, чем будут кормить в этих системах – сосисками с пюрешкой до убоя? В целом цены на наши бесценные курорты в Сочи и Крыму в сезон и так золотые, поэтому, как ни крути, а выгодней отдыхать в Турции, а скоро и в Египте», – поддерживает неотечественного производителя туруслуг еще один россиянин.

Чего-чего, а таких видов, как в России, ни в какой Турции не купишь

«Ростуризм напишет стандарт РФ для себя любимого. А что хорошего он сулит потребителю? Да ровным счетом ничего хорошего», – вторит другим комментаторам еще один реалист.

«Представляю реализацию этих стандартов в хибаре у Байкала… «Все включено»: туалетная бумага, небо над головой в сортире, ржавчина в душе на улице из черной бочки.

Про еду упоминать смысла нет – что привез, то и включено в меню, так как местное употреблять опасно для жизни.

Ну, много-много свежего воздуха – даром, дышите, но включено за 3 тысячи в сутки! А в федеральных гостиничных постройках цена от 6 тысяч в сутки – и кушайте на здоровье, так что «Всё включено за 100 $! А не офигели ли вы с такими ценами на мухосранские услуги и пейзажи?» – жестко высказался еще один пользователь соцсетей.

Сергей Бегишев.