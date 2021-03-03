Мурашко предупредил о третьей волны ковида, пообещав к июля привить 60% населения

Министр здравоохранения РФ Михиаил Мурашко призвал россиян использовать средства индивидуальной защиты, не исключив третьей волны коронавируса. При этом он утверждает, что в России к июлю может сформироваться популяционный иммунитет.

«Самое главное для того, чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий, [проводить] вакцинопрофилактику. И пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок, — приводит слова Мурашко ТАСС. — Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности».

Министр обратил внимание, что особенно важно, чтобы граждане старше 60 лет могли сделать прививку от коронавируса.

Он считает, что к июлю в России иммунитет к ковиду появится у 60% населения страны. Сколько таких людей сейчас, он не сказал. Два дня назад официальный печатный орган РФ «Российская газеты» приводила комментарии ученого-инфекциониста Александра Горелова, работающего с Роспотребнадзором и состоящего в РАН. По его словам, если сложить всех переболевших с симптомами и без, а также участь 4 миллиона вакцинированных, сейчас в России иммунитет к ковиду есть у 5,7-6% населения. «А мы говорим о базисном уровне — 70%», — добавлял он, отмечая, что пока от этого показателя России далеко.

Отметим, что вакцинацию власти России начали ещё в 20-х числах декабря. 13 января президент РФ Владимир Путин поручил начать «массовую вакцинацию». Если брать оценку г-на Горелова, за почти за два месяца в России привили около 2,7% населения.