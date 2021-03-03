"Альянс врачей" пополнил список НКО-иноагентов

Минюст внес профсоюз «Альянс врачей» в список организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом «Интерфакс» пишет со ссылкой на ведомство.

Напомним, что лидером профсоюза является Анастасия Васильева, ставшая фигурантом «санитарного дела». Ее обвиняли в подстрекательстве к участию в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Сегодня в России зарегистрировано 42 региональных отделения организации.

Специалисты Минюста установили, что организация неоднократно получала деньги от иностранных доноров и занималась политической деятельностью.