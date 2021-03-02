Валентина Матвиенко требует освободить школьникам два дня недели от уроков

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко объяснила, почему считает необходимым ввести для учеников пятидневную учебную неделю.

По ее словам, многие эксперты бьют тревогу из-за перегрузки детей. К тому же, шестидневный режим посещения школы лишает ребенка обычных житейских радостей.

«Задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и, самое главное, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями», — цитирует «РИА Новости» Матвиенко.

Также политик отметила, что понимает, — для многих школ такой режим вынужденный. Где-то дети вынуждены учиться во вторую и даже в третью смену из-за нехватки кабинетов и педагогов.