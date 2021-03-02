В Красноярске и Москве после штурма вебкам-студий завели дело об обороте порнографии

Следователи завели два уголовных дела по факту штурма двух вебкам-студий в Москве и Красноярске. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на краевое управление МВД.

Разбирательства ведутся по статьям о создании преступного сообщества и незаконном обороте порнографии. Установлено, что с января 2020 года в двух городах на квартирах работали 28 женщин, готовых демонстрировать откровенный контент в видео-чатах.

Во время обысков из студий было изъято более 13 миллионов рублей и 41 тысяча долларов.

Осенью 2020 года 70 человек были задержаны 70 человек, причастных к работе вебкам-студии в Череповце. Трое из них были отправлены под арест в СИЗО. Им в том числе инкриминируют вовлечение несовершеннолетних в нелегальную секс-индустрию.