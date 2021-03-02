Президент Татарстана поблагодарил лицеистов за сравнение с Биллом Гейтсом

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на странице в Instagram поздравление от учеников лицея №177 в Казани.
«Сегодня 1 марта, не только первый день весны, а ещё день рождения Президента Республики Татарстан. Туган көнегез белән, Рөстәм Нургалиевич», — с такими словами была опубликована поздравительная речь на аккаунте учебного учреждения.
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Юное поколение исполнило довольно насыщенную положительными сравнениями песню в честь президента республики. Например, есть такие строчки:
Рустам-абы найду и за рулем болида,
Соседей пусть грызет обида.
Среди других глав региона
Он чемпион. Рустам-абы
IT он развивает смело,
Билл Гейтс не смог бы так умело.
1 марта Минниханов отметил 64-летие. «Бик зур рәхмәт!» — поблагодарил президент республики поздравителей.