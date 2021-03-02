Не надо пугаться: 3 марта в регионах планово завоют сирены

3 марта в регионах РФ пройдет масштабная проверка системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации.

С 10:40 по местному времени в городах будут запущены сирена и громкоговорители. Вместе с этим в эфирах федеральных обязательных и общедоступных каналов радио и ТВ появится предупредительный текст, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

Граждан призывает сохранять спокойствие. Проверка будет плановой. В этом году подобные профилактические мероприятия также состоятся 6 октября.

Напомним, в Москве в августе 2019 года впервые использовали телевидение в качестве способа оповещения населения об угрозе ЧС. На экранах телевизоров жителей столицы появилась надпись от МЧС о неблагоприятных погодных условиях, сообщал канал «Москва 24».