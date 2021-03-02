Центру "Насилию.нет"* грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей

В отношении центра «Насилию.нет»* составлен протокол о нарушение закона об «иностранных агентах». Об этом «Медиазона» сообщает со ссылкой на правозащитника Павла Чикова.

Минюст расценил как политическую деятельность лоббирование со стороны НКО закона о профилактике семейно-бытового насилия, лекции главы центра Анны Ривиной и требования принять меры для защиты жертв домашнего насилия в стране в период пандемии.

Чиков отмечает, что Анне Ривиной грозит штраф до 300 тысяч рублей, а самой организации — от 300 до 500 тысяч рублей.

* Центр «Насилию.нет» признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента