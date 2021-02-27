Самый богатый депутат РФ задержан. Предположительно, по делу о ловле краснокнижной рыбы

Телеграм-канал Mash сообщает, что в Хабаровске по делу о ловле краснокнижной рыбы задержан депутат Дмитрий Пашов. Он является сотрудником Сахалинской облдумы, а в Хабаровск прибыл с рабочим визитом.

ТАСС отмечает, что срок дела уже истек, но также уточняет, что пока официальная версия задержания не разглашается.

Дмитрий Пашов славен тем, что его считают самым богатым депутатом Российской Федерации. Таковым его признал Forbes в 2020 году.

В 2019 году официальный доход Пашова составил 6,2 миллиарда рублей.