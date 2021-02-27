Правительство упростило проведение экзаменов для 9 и 11 классов в 2021 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке итоговой аттестации у школьников в 2021 году, сообщается на сайте правительства.

Так, учащиеся 11 класса смогут сдать ГВЭ (государственный выпускной экзамен) по русскому языку и математике вместо ЕГЭ, если они не планируют поступать в высшее учебное заведение.

Тем, кто планирует получать высшее образование, нужно будет сдать ЕГЭ и по профильным предметам.

Ученикам 11 классов с инвалидностью нужно будет сдать ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку.

Девятиклассники же будут сдавать лишь ГИА по двум основным предметам — русскому и математике.

Минпросвещения обязано до 29 марта привести в соответствие с постановлением все правовые акты.