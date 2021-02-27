Метрополитен и Мосгортранс стали потерпевшими по "дорожному делу"

Адвокат Дмитрий Захватов сообщает, что в так называемом «дорожном деле» о митинге 23 января в Москве появили двое пострадавших — «Мосгортранс» и «Московский метрополитен». Об этом пишет телеграм-канал Avtizak Live.

Представители муниципальных учреждений заявили, что пострадали из-за увеличившихся затрат на оплату труда. Так, метрополитен оценил свои излишки на зарплатный фонд в 1 541 148 рублей, а «Мосгортранс» на 1 165 852 рубля.

Ранее в этом уголовном деле появился первый фигурант. Им стал активист Глеб Марьясов.

Напомним, что 23 января в Москве прошла акция протеста из-за уголовного преследования оппозиционера Алексея Навального. В том числе толпа митингующих оказалась на проезжей части Цветного бульвара.