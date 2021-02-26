Все данные и сервисы с сайта Пенсионного фонда будут перенесены на "Госуслуги"

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что данные обо всех доступных гражданину услугах и сервисах, которые ранее располагались на сайте Пенсионного фонда, будет вскоре продублированы на портале госуслуг.

«До конца 2021 года все услуги и сервисы, доступные в личном кабинете на сайте ПФР, будут переведены на портал госуслуг», — заявил ТАСС замглавы Минтруда Алексей Скляр.

По его словам, это ускорит и сделает предоставление данных и услуг более удобным, позволив гражданам получать доступ к ним, «не выходя из дома». Речь в частности идет о справках о наборе соцуслуг и возможности проверить размер пенсий и прочих выплат. К тому же через «Госуслуги» можно будет оформлять путевки в санатории, льготный проезд в транспорте, а также приобретения рецептурных препаратов и лечебного питания для детей.

По данным Минтруда, услугой проверки своих пенсионных выплат в 2020 году воспользовались более 500 тысяч раз. Она в частности может пригодиться при оформлении кредита.