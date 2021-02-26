В Москве мужчину задержали за то, что он вслух сказал "Путин — вор"

«ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале сообщает, что в Москве в Московском еврейском общинном центре при синагоге в Марьиной Роще накануне был задержан мужчина, который произнес фразу «Путин — вор».

Обвинение в воровстве, которое, предположительно, было адресовано президенту России Владимиру Путину, произошло во время речи мужчины на празднике Пурим. Это прозвучало в контексте обсуждения политической ситуации в стране.

По данным «ОВД-Инфо», кто-то из присутствующих после этого высказывания позвонил в полицию, которая задержала её автора и его спутницу Наталью Никольскую. Имя мужчины не приводится по его просьбе.

Вскоре после того как обоих доставили в ОВД «Марьина роща», женщину отпустили, а мужчину оставили внутри. По словам г-жи Никольской, «в отделе были слышны звуки избиения и крики». С тех пор задержанные не отвечает на звонки, а его спутница полагает, что против него намерены возбудить административное дело о мелком хулиганстве.