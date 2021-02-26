"Разнарядка сверху": В Томске чиновники собирают с бюджетников деньги для ветеранов

В учреждения культуры города Томск начали приходить сообщения от администрации города, где их просят агитировать работников к участию в сборе пожертвований в пользу ветеранов ВОВ.

Как пишет «Тайга.инфо», в тексте документа руководство муниципальных учреждений «убедительно просят» «провести разъяснительную работу с сотрудниками (…) с целью посильного участия каждого» в сборе денежных средств благотворительным фондом «Победа».

Чиновник из мэрии Томска Денис Шостаков ссылается на распоряжение вице-губернатора по соцполитике Константина Чубенко и требует от подконтрольных организаций предоставить отчетность о «проведенной работе» по так называемой «акции по перечислению денежных средств». Сделать это нужно не позднее 23 апреля, то есть за несколько недель до 9 мая.

Копию письма чиновника, на которое ссылаются журналисты, опубликовал независимый депутат городского парламента Максим Забелин. «Я и сам помогаю ветеранам и в праздничные дни и в течение года, но делаю это абсолютно добровольно. Без разнарядок сверху от начальства», — поясняет он. Депутат задается вопросом, возможно ли собирать пожертвования не у бюджетников, которые «в большинстве своем [зарабатывают] от 20 до 30 тысяч», а среди федеральных и региональных органов власти, «куда уходит большинство выплаченных налогов». Кроме того, Забелин отмечает, что даже если было решено обратиться за помощью к бюджетникам, делать это стоит в «уведомительном», а не в «убедительном» порядке.