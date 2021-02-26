Директор Дворца культуры в Самаре стал фигурантом уголовного дела из-за обвала плиты

Директор Дворца творчества в Самаре стал фигурантом уголовного дела о халатности, повлекшей смерть человека. Об этом сообщает управление СКР по Самарской области.

1 сентября 2019 года днем десятилетний мальчик повис на облицовочной гранитной плите со стороны фасада Дворца культуры имени Кирова. Строительный материал в виду изношенности был слабо закреплен к постройке и плита оборвалась.

Гранитный кусок упал ребенку на голову, став причиной травм, не совместимых с жизнью.

Следствие установило заключило, что с 2013 по 2019 годы директор учреждения не предпринял необходимых мер для для проведения текущего и капитального ремонта. А также не оградил соответствующим образом те части строения, которые очевидно могут быть потенциально опасны для граждан.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Кемерове добиться заведения дела по аналогичной статье против двух полицейских удалось лишь после общественного резонанса.