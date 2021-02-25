Шаману Габышеву вменяют нападение на полицейского с самодельным кинжалом

Появились подробности об уголовном деле, возбужденном в отношении якутского шамана Александра Габышева.

Региональное управление СК сообщило, что мужчина напал на правоохранителя во время принудительной госпитализации. При этом он использовал самодельный клинок длиной 84 сантиметра.

В отношении шамана заведено дело по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, пишет «РИА Новости».

27 января Габышев нанес колото-резаную рану одному из полицейских, прибывших к нему в дом, чтобы принудительно госпитализировать в психоневрологический диспансер.

Ранее шаман заявил, что готовится возобновить поход на Москву, чтобы прогнать дух президента Путина из Кремля.