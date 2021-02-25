Ограничения из-за коронавируса могут снять в Москве в ближайшие два месяца

В столице в марте-апреле хотят снять ограничения по COVID-19, соцкарты для пенсионеров могут разблокировать в ближайшее время

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, налицо «устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости»: если недавно число новых пациентов с COVID-19 достигало 1,7 тысяч в день, то сейчас этот показатель снизился до 500-600 человек. «Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – заявил столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Как пишет со ссылкой на близкие к столичной мэрии источники РБК, уже в марте в Москве планируется разблокировать социальные карты и отменить требования об обязательной удаленной работе для людей старше 65 лет. Окончательное решение будет принято после мартовских праздников, сообщает издание.