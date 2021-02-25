Мешал пройти: областной СК в Кирове расследует дело мужчины, пнувшего пенсионера

В городе Кирове мужчина пнул в спину положилого человека с инвалидностью, который мешал ему и его супруге пройти в магазин.

Видео с камеры наблюдения стало достоянием интернета. После было установлено, что агрессором оказался местный житель Дмитрий Кузьминых, пишет телеграм-канал «ОПЕР Слил». Местное управление МВД пишет, что мужчине 33 года.

Кузьминых был оперативно задержан и в объяснениях заявил, что ударил пенсионера, поскольку ему показалось, что тот тянется к его супруге. Свою вину он признал и готов принести извинение потерпевшему.

Дело возбуждено по уголовной статье о побоях. Сейчас решается вопрос о передаче контроля над следствием в региональное управление СКР из-за общественного резонанса.

Сейчас правоохранители собирают данные с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей произошедшего.

Подозреваемый ранее был судим за кражу.